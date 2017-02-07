На службу в армию в 2016 году из Удмуртии отправили 2 984 человека

Опубликована: Сегодня 13:33

На службу в армию в 2016 году из Удмуртии отправили 2 984 человека, сообщает пресс-служба правительства региона.

Всего на призывные комиссии явилось 12 567 человек. Освободили по состоянию здоровья – 3 419. Отсрочку от призыва для получения образования, по состоянию здоровья, семейному положению, поступившим на службу в МВД и МЧС, получили 5 674 молодых человека.

Для трех педагогов сроки призыва перенесли. На альтернативную службу отправили 6 человек, 636 – на дополнительное медобследование.

Достаточно высокой остается и неявка на призывные комиссии: «Не оповещёнными о мероприятиях призыва остались 3 305 человек. Наибольшее количество из них проживают: в Ижевске – 2 717, Глазове – 96, в Завьяловском районе – 86, в Сарапуле – 81 и в Воткинске – 47 человек.» Документы 35 призывников, которые не явились на призывные мероприятия, направили следователям. В отношение четырех молодых людей уже возбудили уголовные дела.
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