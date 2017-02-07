В Ижевске арестован директор компании вымогавший деньги за поставки автомобилей Минздраву

Опубликована: Сегодня 14:04

В Ижевске арестован директор ООО «Компания АльфаМедикалГрупп» за коммерческий подкуп в особо крупном размере, сообщает Следственное управление СК России по Удмуртии.  

В апреле 2016 года Министерство здравоохранения Удмуртской Республики разместило электронный аукцион на закупку автомобилей скорой медицинской помощи. Одним из участников аукциона являлось ООО «Новак». Обвиняемый потребовал у его директора деньги в сумме 2,5 млн. рублей, угрожал ему чинить препятствия во всех аукционах. В подтверждение своих слов он направил жалобу в УФАС и аукцион на закупку автомобилей скорой помощи был приостановлен. 

17 августа злоумышленник был задержан полицейскими при получении от директора компании через денег в сумме 1,5 млн. рублей за отзыв жалобы.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Вину директор так и не признал, но следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.



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