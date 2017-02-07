Неизвестные уроды пытались зарезать собаку в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:23

Нашедшие раненое ножом животное сначала решили, что рана огнестрельная.

Животное нашли на улице Люллинской в микрорайоне Люлли, сообщается в группе ВКонтакте «Четыре лапы Ижевск Помощь бездомным животным». «Не могу подобрать слова. Поэтому скину нашу переписку с моим знакомым, который занимается собакой: «Позвонил хирург, в общем там не огнестрел. Ужас какой-то. Кто-то пытался ее зарезать, а лапа, видимо ДТП. Снимки сказал жуткие...» Собака под капельницей, это пока все, что я знаю... Доктора не беспокою - на операциях, буду звонить позже», - написала в группе горожанка Елена.

Собака находится в клинике. Организаторы группы собирают на операцию 5 тыс. рублей.
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