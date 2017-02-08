Новый спорткомплекс построят в Ижевске

Опубликована: Сегодня 08:54





В Ижевске на улице Молодежной построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс, сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

Комплекс будет построен в 2017-2018 годах в рамках государственной программы Удмуртии «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики» при поддержке Минспорта России. На строительство пойдут 47 млн 965 тыс. 500 рублей из федерального бюджета, 26 млн рублей из республиканского и 33 млн рублей из городского.

Кроме того, планируется модернизация трёх школьных стадионов в Ижевске с укладкой искусственного покрытия для игры в футбол.