В топ-200 лучших школ России попали лицеи № 29 и № 41 Ижевска

Опубликована: Сегодня 09:47





Два ижевских лицея (29 и 41) попали в рейтинг самых лучших школ для поступления в ведущие вузы России, сообщает рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА).

По данным рейтинга топ-200 лицей № 29 занял 69 место, а лицей № 41 – 124 место.

Стоит отметить, что в данный рейтинг попал и физико-математический лицей Глазова. Он оказался на 140 месте.

Рейтинг школ RAEX (Эксперт РА) позволяет понять, в каких школах готовят выпускников, которые успешно поступают в 20 лучших российских вузов.



