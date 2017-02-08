В Ижевске на выборах в Госсовет Удмуртии будет 12 избирательных округов

Опубликована: Сегодня 11:35





9 февраля в ходе внеочередной сессии Государственного Совета УР депутаты рассмотрят проект новой схемы одномандатных округов, по которой 10 сентября 2017 года пройдут выборы в республиканский парламент шестого созыва, сообщает Удм-Инфо.

Напомним, что из-за сокращения числа депутатов ( 90 до 60) пропорционально будет сокращено и количество избирательных участков (с 45 до 30). 30 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам, еще 30 – по партийным спискам.

Как сообщается в документах на сайте Госсовета, в среднем каждый округ объединит порядка 40 тыс. избирателей (всего их по УР 1 млн 196 тыс. чел.). Наибольшее число округов (12) размещено на территории Ижевска, по 2 округа получили Воткинск, Глазов, Сарапул и Завьяловский район. В остальных случаях в один округ объединят по 2-3 района.