Пункт обогрева работает недалеко от Глазова

Опубликована: Сегодня 12:18

В Глазовском районе в связи с холодами развернули мобильный пункт обогрева водителей, сообщила пресс-служба МЧС России по Удмуртии.

Городок из двух палаток вместимостью 30 человек и полевой кухни, жизнеобеспечения обустроили 6 февраля около деревни Качкашур на 8 км автодороги Глазов-Игра. В палатках есть печи, зарядные устройства, спальные места и генератор. Пункт будет работать в течение трех суток.

Целью мобильных пунктов обогрева является оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим, их обеспечение горячей пищей и необходимыми предметами.



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