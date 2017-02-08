Пункт обогрева работает недалеко от Глазова

Опубликована: Сегодня 12:18





В Глазовском районе в связи с холодами развернули мобильный пункт обогрева водителей, сообщила пресс-служба МЧС России по Удмуртии.

Городок из двух палаток вместимостью 30 человек и полевой кухни, жизнеобеспечения обустроили 6 февраля около деревни Качкашур на 8 км автодороги Глазов-Игра. В палатках есть печи, зарядные устройства, спальные места и генератор. Пункт будет работать в течение трех суток.

Целью мобильных пунктов обогрева является оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим, их обеспечение горячей пищей и необходимыми предметами.