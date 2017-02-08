Пьющий Николай Николаевич Николаев ответит за "побои" и "изнасилование"

Опубликована: Сегодня 13:07

В середине декабря 2016 года пьяный житель Сарапула повздорил с женой и решил поболтать с полицией.

Мужчина, представившись Николаем Николаевичем Николаевым, сообщил по телефону, что неизвестные лица нанесли ему побои и изнасиловали жену. Сотрудники полиции зарегистрировали поступившее сообщение о совершенных преступлениях, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои) и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование). 

Полиция выяснила, что сообщение было ложным. Обвиняемый признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).



Загрузка...
Теги
Новый год/Рождество ГЖД занятость Дмитрий Медведев ДТП вода дороги технологии недвижимость ремонт армия Ижевск конкурс творчество терроризм Голливуд Украина пенсия банк Госсовет УР ИжГТУ убийство СКП торговля Интернет ЖКХ суд Ува пожар преступление прокуратура МЧС праздник Владимир Путин самолет Малая Пурга Игра Ижавто траур МВД Александр Волков медицина Глазов физкультура СМИ лес музыка свадьба животные туризм правительство звезда депутат Балезино зоопарк безопасность строительство ветеран школа молодежь Можга Сарапул телевидение инвалид дети здоровье выставка сельское хозяйство штраф кино футбол бизнес религия финансы бюджет биатлон семья алкоголь образование природа США рейтинг мода ГИБДД погода наркотики Удмуртия видео Россия Москва Воткинск Завьялово полиция фестиваль выборы хоккей промышленность транспорт оружие долг
Все теги
Яндекс.Погода