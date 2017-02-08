Пьющий Николай Николаевич Николаев ответит за "побои" и "изнасилование"

Опубликована: Сегодня 13:07





В середине декабря 2016 года пьяный житель Сарапула повздорил с женой и решил поболтать с полицией.Мужчина, представившись Николаем Николаевичем Николаевым, сообщил по телефону, что неизвестные лица нанесли ему побои и изнасиловали жену. Сотрудники полиции зарегистрировали поступившее сообщение о совершенных преступлениях, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои) и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование).Полиция выяснила, что сообщение было ложным. Обвиняемый признал вину. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).