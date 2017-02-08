Андрей Чибис назвал ситуацию с отопительным сезоном в Марий Эл критической

Опубликована: Сегодня 13:48

7 февраля 2017 года в Йошкар-Оле по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича помощник полпреда Сергей Валенков принял участие в совещании по вопросу прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов, которое провел заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

В мероприятии участвовали главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл Павел Логинов, первый заместитель председателя правительства Марий Эл Николай Куклин, представители контрольно-надзорных органов и главы местного самоуправления региона.

Открывая совещание, Андрей Чибис отметил, что «Марий Эл оказалась на грани срыва осенне-зимнего периода – в регионе зафиксированы многочисленные нарушения подготовки и прохождения отопительного цикла». Как пояснил замглавы ведомства, в результате инспекции объектов теплоснабжения республики зафиксированы факты предоставления регионом недостоверных данных и недобросовестной подготовки к зиме. Так, лишь 11 из 17 муниципалитетов Республики Марий Эл имели паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, к началу отопительного периода обеспеченность твёрдым топливом составляла лишь порядка трети, при норме – не менее 70%.

«В результате совместной инспекции Минстроя с Ростехнадзором мы выявили несоответствие сведений, предоставляемых регионом, реальному положению дел. Запасов топлива в котельных хватит буквально на несколько дней, при этом тот уголь, который мы увидели, похож скорее на труху, чем на качественное горючее – при этом цена, по которой его приобрели, выше, чем в соседнем регионе. Котельные изношенные, обслуживаются ненадлежащим образом, документация не соответствует регламентам, режимных карт нет. При температурах до -20 ситуацию можно назвать критической», – прозвучало на совещании.

Одним из факторов, негативно повлиявших на подготовку региона к ОЗП, стал рост задолженности перед теплоснабжающими организациями с 516,5 до 941,8 млн. рублей по сравнению с минувшим годом. Как заявил замминистра в рамках рабочей поездки в республику, о критической ситуации будет доложено главе Минстроя России Михаилу Меню.

Участники заслушали доклад заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Елены Крыловой о результатах контроля за ходом подготовки и проведения отопительного сезона. В своем выступлении она подчеркнула, что в ходе проверок готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов ведомство выявило 874 нарушения, по которым были выписаны предписания. В то же время министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Марий Эл предоставило недостоверные сведения в Минстрой России, что послужило поводом для проведения совместной проверки центрального аппарата Ростехнадзора и Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации. Проверка показала, что нарушения до сих пор не устранены. В результате, разработана «дорожная карта» по устранению имеющихся нарушений и подготовке к предстоящему отопительному сезону 2017-2018 годов. На указанные цели необходимо изыскать 1,3 млрд. рублей.

Кроме того, Минстроем России озвучена информация о предоставлении республиканскими властями недостоверной информации о выполнении программы капитального ремонта многоквартирных домов за 2016 год. В отчетных документах регион констатирует о 100% выполнении программных показателей, в то время как на самом деле работы полностью не выполнены. Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис поручил правительству республики провести тщательную служебную проверку в целях выявления виновных должностных лиц и пресечь дальнейшую дезинформацию со стороны органов госвласти региона.




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