Поток беженцев с Украины на территорию Удмуртии сократился

Опубликована: Сегодня 15:58

Начальник управления миграции МВД Удмуртии Константин Дубровин отметил снижение потока беженцев с Украины.

В прошлом году на территорию республики прибыло 28 семей — это 42 человека. Это в разы меньше, чем в прошлые годы. Пик пришелся на 2014 год.

Информагентсво «Сусанин» приводит слова чиновника: «Поток с предыдущими годами с Украины значительно снизился, снизился в разы. Основной пик пришелся у нас на 2014 год, а дальше их количество пошло на спад.»



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