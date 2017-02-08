Спасатели Удмуртии помогли двум замерзавшим дальнобойщикм

Опубликована: Сегодня 15:00





Спасатели Удмуртии помогли замерзающим на дороге водителям большегрузов «Мерседес» и «МАН», сообщает пресс-служба Службы спасения Удмуртии.

Топливная система большегруза «Мерседес» замерзла, и мужчина не смог завести авто. Несколько часов они при помощи генератора горячего воздуха прямого нагрева грели автомобиль.

Кроме этого, в этот же день спасателям пришлось эвакуировать еще одного водителя большегруза «МАН» из Брянска. У его автомобиля сел аккумулятор. Спасатели забрали замерзающего водителя вместе с аккумуляторам от автомобиля в поисково-спасательный отряд, накормили, обогрели, оставили на ночь, аккумулятор поставили на зарядку. Утром водитель смог продолжить ремонт автомобиля.