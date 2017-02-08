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Спасатели Удмуртии помогли двум замерзавшим дальнобойщикм
Опубликована: Сегодня 15:00
Спасатели Удмуртии помогли замерзающим на дороге водителям большегрузов «Мерседес» и «МАН», сообщает пресс-служба Службы спасения Удмуртии.
Топливная система большегруза «Мерседес» замерзла, и мужчина не смог завести авто. Несколько часов они при помощи генератора горячего воздуха прямого нагрева грели автомобиль.
Кроме этого, в этот же день спасателям пришлось эвакуировать еще одного водителя большегруза «МАН» из Брянска. У его автомобиля сел аккумулятор. Спасатели забрали замерзающего водителя вместе с аккумуляторам от автомобиля в поисково-спасательный отряд, накормили, обогрели, оставили на ночь, аккумулятор поставили на зарядку. Утром водитель смог продолжить ремонт автомобиля.
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