Зловещие подземелья Ижевска: экстремалы организовали каток в подземном резервуаре

Опубликована: Сегодня 16:45

11 февраля в Ижевске состоится необычное катание на коньках. Организаторы зовут всех желающих в подземелье. Об этом говорится на странице мероприятия в группе «ВКонтакте».

Катания будут проводиться в заброшенном резервуаре, так называемом «подземном озере». Там крепкий и ровный лед. Организаторы пообещали сделаем освещение и музыку и приглашают всех желающих, с чаем,кофе и коньками прокатиться.

Все желающих организаторы будут ждать 11 февраля в 18:00 на остановке «Завод Керамблоков» (район Строитель). Стоимость входного билета 50 рублей. Мероприятие продлится до 21:00.



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