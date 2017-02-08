Новая разработка дорожников: лежащий на асфальте светофор внезапно применен в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:01





В Ижевске на перекрестке улиц Карла Маркса и Магистральная упал светофор, сообщают очевидцы в группе «ИГГС» ВКонтакте».

Пока неизвестно, упал ли светофор сам или его снес кто-то из автомобилистов. К счастью, при падении светофора никто не пострадал. Ремонтники уже работают на месте происшествия.

—Специалисты установят светофор на место, закрепят его и, в случае необходимости, проведут ремонтно-наладочные работы. Ожидается, что работы завершатся к концу рабочего дня, — прокомментировали в учреждении «Безопасность дорожного движения Удмуртии» журналисту сайта Izhlife.