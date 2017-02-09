Полтысячи потерянных людей не могут найти в Удмуртии

Опубликована: 8 Февраля 2017 г. 17:33

За 2016 год в Удмуртии нашли 120 без вести пропавших людей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Всего в регионе за 12 месяцев пропадали 518 человек, говорится в сообщении: «За 12 месяцев 2016 года на территории республики органами внутренних дел разыскивалось 518 пропавших без вести граждан (в 2015 году – 561), из них 8 человек пропало без вести и объявлено в розыск в 2017 году.»

В прокуратуре уверены, что успех розыска - предельно быстрое начало поиска. Так, 5 февраля 2017 года в полицию обратилась жительница деревни Мещеряки Завьяловского района с заявлением об исчезновении 14-летней дочери. Полицейские нашли ребенка в течении нескольких часов.
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