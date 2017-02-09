Суперснеговиков будут лепить на «Белом фестивале» в Ижевске

Опубликована: Сегодня 08:47

18 февраля в Парке Космонавтов в Ижевске состоится Х открытый конкурс снежных фигур «Белый фестиваль», сообщает пресс-служба Администрации города. 

Традиционно в нем могут принять участие самодеятельные команды.

План мероприятия:
08:00 – 09:00 – регистрация команд-участников, жеребьевка, выдача реквизита;
09:00 – 13:00 – начало работы, создание снежных фигур;
13:00 – 13:20 – торжественное открытие фестиваля;
13:20 – 15:20 – презентация снежных фигур, подведение итогов;
16:00 – 16:30 – церемония награждения.
 



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