Спасатели прокатили больного с ветерком на санях, помогая врачам "Скорой"

Опубликована: Сегодня 09:35

7 февраля спасатели выступили в роли медицинских Дедов Морозов - им пришлось сесть на снегоход и добраться до отдаленного дома. После чего на санях вывезти тяжело больного мужчину к ожидающей машине "Скорой помощи", сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.

В помощи нуждался тяжело больной мужчина в дачном массиве села Паркачево. Дом больного находится в 5 км от дороги, и "скорая" не могла к нему проехать.

Спасательная операция прошла успешно, мужчину доставили к врачам.





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