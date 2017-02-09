Спасатели прокатили больного с ветерком на санях, помогая врачам "Скорой"

Опубликована: Сегодня 09:35





7 февраля спасатели выступили в роли медицинских Дедов Морозов - им пришлось сесть на снегоход и добраться до отдаленного дома. После чего на санях вывезти тяжело больного мужчину к ожидающей машине "Скорой помощи", сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.