В помощи нуждался тяжело больной мужчина в дачном массиве села Паркачево. Дом больного находится в 5 км от дороги, и "скорая" не могла к нему проехать.
Спасательная операция прошла успешно, мужчину доставили к врачам.
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Спасатели прокатили больного с ветерком на санях, помогая врачам "Скорой"
Опубликована: Сегодня 09:35
7 февраля спасатели выступили в роли медицинских Дедов Морозов - им пришлось сесть на снегоход и добраться до отдаленного дома. После чего на санях вывезти тяжело больного мужчину к ожидающей машине "Скорой помощи", сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.
В помощи нуждался тяжело больной мужчина в дачном массиве села Паркачево. Дом больного находится в 5 км от дороги, и "скорая" не могла к нему проехать.
Спасательная операция прошла успешно, мужчину доставили к врачам.
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