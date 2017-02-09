Молодежная ярмарка вакансий и рабочих мест пройдет в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:08





В рамках II Регионального чемпионата по стандартам WorldSkills будет работать Молодежная ярмарка вакансий и рабочих учебных мест, а также Специализированная выставка «Образование и карьера-2017».

Как сообщают организаторы, которыми являются Минтруд Удмуртии и Центр занятости населения города Ижевска, чемпионат пройдет с 14 по 17 февраля в Удмуртии на базе Дворца детского (юношеского) творчества Ижевска.

Более 20 работодателей представят свои вакансии выпускникам образовательных организаций и ищущим работу гражданам.

Кроме того, на специализированной выставке «Образование и карьера -2017» 26 профессиональных образовательных организаций представят информацию о вступительных испытаниях, правилах и условиях приема в учебные заведения Ижевска и Удмуртской Республики. Подобные мероприятия будут также будут организованы в городах Глазов, Сарапул, Можга и поселке Ува.