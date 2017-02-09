"Хорошо отношусь к подобным мероприятиям" - заявил тренер Ижстали после поражения

Опубликована: Сегодня 10:51





Накануне, 8 февраля, ХК «Ижсталь» проиграла альметьевскому «Нефтянику» последнюю в выездной серии встречу со счетом 2:1.

«Нефтяник» бился за досрочное попадание в плей-офф, а «Ижсталь» просто за возможность принять в нем участие. Альметьевцы вышли на лед в нетрадиционной для себя синей ретро-форме с надписью «Спутник». Именно так называлась ранее местная команда.Примечательно, что все шайбы в матче были забиты командами во втором периоде и при игре в большинстве. Счет на 26 минуте игры открыли ижевчане - Василий Хабаров успешно сыграл на «пятачке». Через 7 минут хозяева сравняли счет и еще 5 минут понадобилась «Нефтянику», чтобы забить победную шайбу.В Регулярном чемпионате ВХЛ «Ижстали» остается сыграть всего 3 домашних матча с 14 по 19 февраля. Пока «сталевары» так и занимают 17-ую строчку и могут не попасть в плей-офф. В итоге, все будет зависеть от последних матчей команд.Послематчевые комментарии приводит пресс-служба ижевской команды:Сергей Душкин, главный тренер ХК «Ижсталь»:«Соперника – с победой. Альметьевск - с праздником. Вообще хорошо отношусь к подобным мероприятиям»Ришат Гимаев, главный тренер ХК «Нефтяник»:«Закончилась домашняя серия. Соперники были очень серьезные, все игры прошли стык в стык. И сегодняшняя, тоже не исключение, хотя казалось, что в первой половине матча мы имели полное преимущество. Но, не было нужной нацеленности на ворота. В результате пропустили сами. Благодарен ребятам, что сумели забить. Ключевой момент в игре был, когда мы остались на две минуты втроем. Сумели выстоять и довели матч до победы. Она посвящается нашим ветеранам. Вообще для них сегодня получился большой праздник. Большое спасибо и болельщикам».