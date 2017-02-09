Иностранцы совершили 98 преступлений на территории Удмуртии в 2016 году

Опубликована: Сегодня 11:50

По статистике МВД Удмуртии за 2016 год иностранцы совершили 98 преступлений на территории республики.

39 преступлений было связано с покушением на чужую собственность – 2 разбоя, 8 грабежей, 28 краж и 1 мошенничество. Против личности совершено 30 преступлений. 5 уголовных дел расследовано по фактам подделки документов и 4 – в сфере незаконного оборота наркотиков. 20 уголовных дел связано с иными преступлениями.

Уголовные дела в отношении 85 иностранных граждан направлены в суд.

В отношении иностранных граждан совершено 43 преступления, из них: 8 – против личности, 30 – против собственности, 5 – иные.
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