В Ижевске джип чудом не сбил женщину с ребенком, прорываясь во двор школы

Опубликована: Сегодня 12:36

Водитель в Ижевске на большой скорости порвал заградительную цепочку и въехал во двор школы. Это произошло в четверг, 9 февраля, у лицея №29.

На видео показано, как владелец «Нивы» рвет цепочку и везжает во двор. Возможно, своей мишенью "герой"видео избрал женщину с ребенком во дворе школы. которые чудом не были протаранены автомобилем.

Видео информагентству «Сусанин» прислал читатель. Автор видео уже направил его в ГИБДД.
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