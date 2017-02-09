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34-летний бывший депутат в Удмуртии выпил и с ружьем посетил старую любовь
Опубликована: Сегодня 14:34 Бывший депутат в Сарапульском районе с ружьем в руках угрожал экс-возлюбленной и ее сожителю, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртской Республике.
34-летний мужчина выпил и взяв охотничье ружье, пошел выяснять отношения к бывшей сожительнице. И, видимо, желая вызвать конкурента на дуэль, потребовал, чтобы "нынешний" вышел во двор. Но, не проникнувшись благородными позывами бывшего народного избранника, любовники выбежали через другую дверь и спрятались у соседей. Разочарованный дуэлянт решил взять жилище любимой решительным приступом, выстрелив в дверь, проник в дом. Там его и задержали полицейские.
Обвиняемый в нарушении неприкосновенности жилища и угрозу убийством вину признал. Материалы дела переданы в суд.
http://susanin.udm.ru/news/2017/02/09/467409#hcq=GH9LIaq
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