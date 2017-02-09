Глазов - город черствых сердец: билеты на Стаса Михайлова не раскупают

Опубликована: Сегодня 13:10

Известный певец Стас Михайлов справился с хандрой, которую вызвали у него вести из северной столицы Удмуртии и все же выступит Глазове в ближайшее воскресенье. 

Это волевое решение певец принял, не смотря на черную неблагодарность глазовчан - они не раскупили все билеты, и в Ледовом дворце спорта «Глазов Арена» не будет аншлага. Дело в том, что источник, близкий к организаторам концерта, сообщил сайту «Глазовпортал. NET», именно из-за малого количества билетов, проданных поклонникам Стаса Михайлова, автор и исполнитель своего творчества может отказаться от посещения Глазова.

Но героические усилия и ораторские способности организаторов концерта позволили уговорить представителей Михайлова посетить город цветных и тяжелых металлургов 12 февраля. Это значит, что уже в воскресенье у дверей «Глазов Арены» соберутся сотни поклонников шансонье («Или барда?» - теряется редактор «Аргументов в Ижевске»).



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