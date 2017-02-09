Заплатить, чтобы не каяться: 3,9 миллиарда штрафа должны нефтяники за ручей в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:45

Более 3 миллиардов 908 миллионов штрафа отдадут самые неимущие работяги республики - нефтяники, об этом сообщает сообщает сайт Росприроднадзора.

Ранее инспекторы Росприроднадзора подняли свои могучие полномочия и, послушав жителей Завьяловского района, которые внезапно ощутили вкус нефти в любимом роднике, все же доехали до ручья в 3 км от д. Забегалово.

Попытка оспорить решение по иску Управления Росприроднадзора по Удмуртской Республике к ОАО «Удмуртнефть» о возмещении вреда "ручью без названия" привела нефтяную компанию к разорительному для нее результату. 6 февраля 2017 г. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Удмуртской Республики о штрафе в размере 3 908 964 тыс. 

Нефтяники, кстати, совсем не пытались травить вредителей в ручье или изобретать новый коктейль - они совершенно случайно вылили свою нефть. Как оказалось у них порвался нефтепровод УПН «Гремиха» - УПН «Ижевское», Завьяловского района Удмуртской Республики.



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