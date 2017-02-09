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Лилия Васильева из Удмуртии уехала со всемирной Универсиады с 3 золотыми и 2 серебрянными медалями
Опубликована: Сегодня 16:49 В рамках завершающейся в Алматы Всемирной зимней Универсиады лыжницы пробежали 15 километров с масс-старт классическим стилем. Быстрее всех оказалсь спортсменка из Удмуртии Лилия Васильева.
Она лишь на 2 секунды опередила соотечественницу Анну Нечаевскую. «Бронза» досталась хозяйке соревнований – Анне Шевченко.
Для Лилии Васильевой стала уже пятой на этой Универсиаде, а также третьей золотой. Ранее она победила в эстафете и гонке на 5 км «классикой», и стала второй в спринте и гонке на 5 км свободным стилем, сообщило ГТРК Удмуртия.
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