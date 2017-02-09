В России заранее боятся пугающе хорошего урожая зерна в 2017 году

Опубликована: Сегодня 18:13







Нет уверенности, что удастся экспортировать объемы зерна, необходимые для поддержания комфортного уровня цен, считает Рылько.



Традиционно эксперты считают хорошим урожай зерна выше 100 миллионов тонн. Пока нет официального прогноза по урожаю зерна в России в этом году, однако он точно должен превысить 100 миллионов тонн.



Из-за рекордного урожая в этом году Минсельхоз повыил планку по экспорту зерна в текущем году (июль 2016 года — июнь 2017 года) — на уровне 37,5 миллиона тонн,



В январе Российский экспертный центр оценил отечественный экспорт пшеницы в прошлом году в 25 миллионов тонн. Это на 14 процентов больше, чем в 2015 году. Это позволило агентство Bloomberg сообщить, что Россия возвращает себе статус крупнейшего в мире экспортера зерна и становится зерновой сверхдержавой.



Нет уверенности, что удастся экспортировать объемы зерна, необходимые для поддержания комфортного уровня цен, считает Рылько.Традиционно эксперты считают хорошим урожай зерна выше 100 миллионов тонн. Пока нет официального прогноза по урожаю зерна в России в этом году, однако он точно должен превысить 100 миллионов тонн.Из-за рекордного урожая в этом году Минсельхоз повыил планку по экспорту зерна в текущем году (июль 2016 года — июнь 2017 года) — на уровне 37,5 миллиона тонн, сообщает Лента.RU. В настоящее время экспортировано около 23 миллионов тонн.В январе Российский экспертный центр оценил отечественный экспорт пшеницы в прошлом году в 25 миллионов тонн. Это на 14 процентов больше, чем в 2015 году. Это позволило агентство Bloomberg сообщить, что Россия возвращает себе статус крупнейшего в мире экспортера зерна и становится зерновой сверхдержавой.

Дословно он сказал следующее: «Потому что мы видим пугающе низкие цены нового урожая, который в том числе базируется на этой оценке потенциального урожая в России и на Украине. Колоссальный урожай зерна может обернуться ценовой катастрофой на рынке.»