Италия может спровоцировать новую волну кризиса в финансовом секторе Европы

Опубликована: Сегодня 18:34

Привлеченные сотрудники Лондонской школы экономических и политических наук полагают, что введение мер по государственной поддержке банковского сектора в Италии может запустить третью волну финансового кризиса в Евросоюзе.

В Лондонской школе экономических и политических наук задаются вопросом: запустит ли поддержка Италией собственных банков новую волну государственного вмешательства в Европейском союзе? Статья под таким заголовком опубликована на официальном сайте Института. Авторы – бывший старший экономист Минфина Италии Лоренцо Кодогно и журналист ведущего итальянского финансово-экономического издания «Il Sole 24 Ore» Мара Монти.

Итак, 21 декабря 2016 года, пишут авторы, парламент Италии одобрил увеличение лимита заимствования в государственном секторе до 20 млрд евро (1,2% ВВП) для поддержки финансовых учреждений. В Банке Италии заявили, что это – необходимый шаг, так как многие банки сталкиваются с рядом проблем: низкие потенциал роста и инфляция, слабая диверсификация бизнес-моделей и другие.

23 декабря правительство страны постановило создать фонд для поддержки банковского сектора – до 20 млрд евро. Средства обеспечат приток капитала и ликвидность проблемных финансовых учреждений, защитят вкладчиков. Проблемы некоторых слабых банков будут таким образом решены.

Первым извлечет выгоду из этого третий по величине банк - Monte dei Paschi di Siena (MPS). 22 декабря в банке заявили, что не могут к концу года завершить докапитализацию на 5 млрд евро, в соответствии с указаниями Европейского Центробанка (ЕЦБ). В результате MPS на следующий день получает экстренную государственную поддержку, а 26 декабря объявляет об увеличении запроса капитала до 8,8 млрд евро, которые поступят уже из средств нового, созданного правительством Фонда.

«Это последняя жертва европейского банковского кризиса, который начался в 2007 году и продолжается в различных формах и по сей день», - говорится в материале.
Кризис оказал значительное влияние на банки во всем Евросоюзе, и для снижения негативных последствий власти ЕС одобрили государственную помощь финансовым учреждениям: рекапитализацию, меры по сокращению активов, предоставление гарантий, а также другие меры по поддержанию ликвидности. Первые две категории в сумме показывают фактические денежные средства, выделяемые на поддержку банковского сектора. Другие меры – только условные обязательства.

Во всем ЕС общая сумма рекапитализации достигла 802,1 млрд евро, объем фактически использованных средств – 453, 3 млрд за период с 2008 по 2014 годы. Сумма рекапитализации и кризисных фондов в 2014 году составила 641,8 млрд евро или 4,6% от ВВП Евросоюза. На обеспечение ликвидности разрешили выделить до 229,7 млрд евро, а использовали только 105 млрд евро.

Больше всех использовали фонды рекапитализации в Великобритании – 100,1 млрд евро за период с 2008 по 2014 годы. В то же время в Германии потратили 80 млрд евро на меры по обесцениванию активов. Авторы, изучив фактические суммы, пришли к выводу, что Берлин потратился на поддержку финансового сектора больше всех – 144,1 млрд евро или 4,8% от ВВП.

Вторая волна началась с кризиса в Греции. Европейские политики захотели разорвать связь между государствами и банками и заявили: «больше ни разу». Это привело к тому, что в 2013 году повторно ввели правила государственной помощи финансовому сектору, а затем и Директивы по реструктуризации и санации банков, которые вступили в силу в январе 2016 года. Государственное вмешательство ограничили до такой степени, что в Испании, например, европейские деньги стали буквально необходимостью.

Положение с тех пор изменилось, и европейские рамки начали сжиматься, заставляя инвесторов и вкладчиков платить за любое будущее кризиса. Ситуация продолжала ухудшаться до сегодняшнего кризиса в Италии, что относится к остаточным явлениям предыдущей волны.



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