Клятва Гиппократа не указ: в новогоднюю ночь в агрызской больнице житель Удмуртии погиб от кровопотери

Опубликована: Сегодня 17:52





Утром 1 января 2017 года в ГАУЗ «Агрызская ЦРБ» умер 27-летний житель Удмуртии. По данному факту в Менделеевском МРСО СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Следствие полагает, что 31 декабря в городе Агрызе находясь дома у родителей, потерпевший поругался с подругой и воткнул нож себе в живот. Бригадой «скорой помощи» он был доставлен в Агрызскую центральную районную больницу. Но ему отказали в госпитализации и оказании помощи, ссылаясь на то, что тот прописан в Удмуртии. На операцию его отправили лишь через два часа, которые он провел в приемном покое. В результате несвоевременно оказанной медицинской помощи мужчина умер после операции утром 1 января от обильной кровопотери.

Проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.