Клятва Гиппократа не указ: в новогоднюю ночь в агрызской больнице житель Удмуртии погиб от кровопотери

Опубликована: Сегодня 17:52

Утром 1 января 2017 года в ГАУЗ «Агрызская ЦРБ» умер 27-летний житель Удмуртии. По данному факту в Менделеевском МРСО СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Следствие полагает, что 31 декабря в городе Агрызе находясь дома у родителей, потерпевший поругался с подругой и воткнул нож себе в живот. Бригадой «скорой помощи» он был доставлен в Агрызскую центральную районную больницу. Но ему отказали в госпитализации и оказании помощи, ссылаясь на то, что тот прописан в Удмуртии. На операцию его отправили лишь через два часа, которые он провел в приемном покое. В результате несвоевременно оказанной медицинской помощи мужчина умер после операции утром 1 января от обильной кровопотери.

Проводятся следственные действия, расследование уголовного дела продолжается.



Загрузка...
Теги
выборы суд погода творчество инвалид терроризм преступление занятость выставка звезда Александр Волков Дмитрий Медведев ГЖД пенсия Госсовет УР ГИБДД ЖКХ ветеран здоровье бизнес молодежь технологии МЧС Балезино убийство Удмуртия футбол полиция транспорт Ува безопасность Сарапул депутат ремонт хоккей рейтинг зоопарк Интернет наркотики школа природа медицина кино ИжГТУ дороги США бюджет Воткинск алкоголь долг пожар промышленность праздник оружие вода конкурс видео туризм самолет правительство фестиваль Россия музыка СМИ Москва торговля строительство Владимир Путин образование Ижевск траур мода штраф телевидение Завьялово Глазов Украина религия Ижавто финансы животные недвижимость биатлон Новый год/Рождество Игра Малая Пурга СКП ДТП банк физкультура прокуратура дети Голливуд армия семья Можга МВД свадьба сельское хозяйство лес
Все теги
Яндекс.Погода