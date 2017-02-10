На пути личного и семейного счастья 29-летней дамы встала полиция Ижевска

Опубликована: Сегодня 08:53

29-летняя жительница города подозревается в хищении платья из свадебного салона в г. Ижевске.

Девушка примерила несколько свадебных нарядов. Одев наиболее понравившееся, она попросила продавца-консультанта позвать с улицы ожидавшую её в автомобиле сестру. Пока продавец пыталась найти "подружку невесты", девушка так сроднилась с образом невинности и чистоты, что, не пытаясь расплатиться бренными банкнотами, по-английски покинула салон и уехала с места преступления на пока еще не украшенном лентами и бутафорскими кольцами авто.

Отделом дознания отдела полиции №3 (по Первомайскому району) УМВД России по г. Ижевску личность похитительницы "счастья" была установлена.

Подозреваемая дает признательные показания. Платье, как стало видно после изъятия, использовали, и оно находится в изношенном состоянии. Подозреваемая готова добровольно выплатить свадебному салону его стоимость - 11 тысяч рублей, хотя ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Сможет ли адвокат доказать, что дама "одела платье белое" в состоянии предсвадебного аффекта - покажет суд.



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