Авторское право в России кормит особо-крупных мошенников

Опубликована: Сегодня 09:22





Прежнее руководство Российского авторского общества с помощью нелегальных схем вывело из бюджета организации от нескольких сотен миллионов до 1,6 миллиарда рублей, пишет газета "Ведомости", ссылаясь на новое руководство РАО.

Аудиторы компании ФБК Grant Thornton заявили, что только в 2016 году на счета РАО поступило 4,7 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей общество потратило на себя. Пока аудиторы проверили платежи на 295 млн рублей за прошлый год, из которых по 75% выявлены "признаки фиктивности".

"Итоги аудита будут известны не раньше середины апреля, но информации уже предостаточно, чтобы говорить о многочисленных финансовых нарушениях", - заявил гендиректор РАО Максим Дмитриев.

Эти деньги распределялись по непонятным основаниям по десяткам компаний-однодневок и индивидуальных предпринимателей, владеющих правами на неизвестные песни и музыку, зачастую с "очень смешными" названиями.

Как уточняет агентство InterMedia, доклад аудиторской компании был представлен на расширенном заседании авторского совета организации, в котором приняли участие поэт Илья Резник, композиторы Алексей Рыбников и Владимир Пресняков - старший, актер и режиссер Никита Высокий, продюсер Владимир Шурочкин и другие.

Президент авторского совета Игорь Бутман говорит, что никто не был готов к такому масштабу коррупции, и члены старого авторского совета заявили, что их многие годы вводили в заблуждение. По словам Бутмана, много денег было распределено неизвестным авторам, в то время как известные получили копейки.

"Мы были удивлены нарушениями, которые были выявлены в аудите, сколько денег было распределено неизвестным авторам, и в то же время рейтинговым композиторам - Стасу Михайлову, Илье Лагутенко, Константину Меладзе, братьям Крестовским были выплачены мизерные деньги. Те опасения, которые у нас были, подтвердились полностью", - сказал Бутман, добавив, что новому руководству РАО предстоит большая работа.

Дмитриев, в августе 2016 года возглавивший альтернативное РАО общество Российский авторский союз, в том же месяце стал гендиректором РАО, сообщает newsru.com.

Бывший гендиректор РАО Сергей Федотов в июне 2016 года арестован по обвинению в мошенничестве с недвижимостью в особо крупных размерах. Многопрофильный независимый аудит начался в РАО 16 января 2017 года.

Сейчас в России действуют четыре организации, которые занимаются коллективным управлением авторскими правам и имеют госаккредитацию. Это Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП), Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС) и Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС).