Сразу после дня Св.Валентина в Ижевске откроют мост между Грибоедова и Удмуртской

Опубликована: Сегодня 09:56

Фото сайта izvestiaur
Реконструкцию моста от улицы Грибоедова до улицы Удмуртской в Ижевске продлили до 15 февраля, сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на администрацию города.

Дословно корреспонденту сказали следующее: «Так как в декабре-январе месяце стояли неблагоприятные погодные условия (отрицательная температура воздуха достигала -30 градусов по Цельсию), подрядной организации приходилось отогревать грунт для обеспечения доступа к кабелям. В связи с чем, произошло отставание на полтора месяца. В настоящий момент все работы по переносу кабелей завершены.»

Уже завершен монтаж последнего пролета пешеходного моста. Сейчас ведется монтаж его покрытия перфорированным металлом, установка перил и пандуса. Полностью работы планируют закончить к 15 февраля.

Ранее сообщалось, что реконструкция моста стоимостью 8,5 млн рублей от улицы Грибоедова до Удмуртской в Ижевске закончится 1 февраля. По контракту, работы нужно было закончить еще до 20 декабря 2016 года.
Загрузка...
Теги
ИжГТУ промышленность терроризм Воткинск физкультура штраф Голливуд депутат Удмуртия МЧС Александр Волков преступление занятость инвалид выборы СКП праздник Ижевск Игра безопасность сельское хозяйство Дмитрий Медведев бизнес Малая Пурга Владимир Путин Завьялово полиция здоровье биатлон правительство ГИБДД Новый год/Рождество Сарапул долг МВД траур хоккей туризм Россия убийство дети религия свадьба оружие Ува зоопарк образование СМИ Интернет пожар Украина футбол медицина недвижимость ветеран Госсовет УР ДТП лес бюджет телевидение молодежь суд выставка прокуратура погода финансы фестиваль технологии Можга творчество Глазов алкоголь Балезино торговля банк ГЖД строительство рейтинг природа кино Ижавто звезда Москва семья самолет конкурс видео дороги животные музыка транспорт США пенсия школа наркотики армия вода ремонт ЖКХ мода
Все теги
Яндекс.Погода