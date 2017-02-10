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Сразу после дня Св.Валентина в Ижевске откроют мост между Грибоедова и Удмуртской
Опубликована: Сегодня 09:56 Реконструкцию моста от улицы Грибоедова до улицы Удмуртской в Ижевске продлили до 15 февраля, сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на администрацию города.
Дословно корреспонденту сказали следующее: «Так как в декабре-январе месяце стояли неблагоприятные погодные условия (отрицательная температура воздуха достигала -30 градусов по Цельсию), подрядной организации приходилось отогревать грунт для обеспечения доступа к кабелям. В связи с чем, произошло отставание на полтора месяца. В настоящий момент все работы по переносу кабелей завершены.»
Уже завершен монтаж последнего пролета пешеходного моста. Сейчас ведется монтаж его покрытия перфорированным металлом, установка перил и пандуса. Полностью работы планируют закончить к 15 февраля.
Ранее сообщалось, что реконструкция моста стоимостью 8,5 млн рублей от улицы Грибоедова до Удмуртской в Ижевске закончится 1 февраля. По контракту, работы нужно было закончить еще до 20 декабря 2016 года.
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