Убил младенца и инсценировал похищение житель Камбарки чтобы избежать тюрьмы

Опубликована: Сегодня 10:36

Убил младенца и отправится за это в тюрьму на 16 лет житель Камбарки, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Молодой человек 1991 года рождения познакомился с женщиной из Камбарки и стал жить вместе с ней. Вскоре он узнал, что она ждет ребенка от другого мужчины. Ребенок родился в мае 2016 года. Мужчине приходилось за ним ухаживать, в то время как мать уходила на заработки.

9 августа преступнику надоели грязные пеленки и детские крики, и он несколько раз ударил младенца по голове и телу, чтобы тот успокоился. Младенец умер. Испугавшись, убийца попытался скрыть труп и инсценировал похищение ребенка.

Суд отверг все версии подсудимого, которые тот пытался выдвинуть на протяжении всего следствия, и поддержал обвинение. Кроме 16 лет тюремного срока мужчине назначили штраф в 2 тыс. рублей и ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев. 
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