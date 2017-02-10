Димка Беляш из Новосибирска соскучился по «фунфурикам» и просит Путина вернуть их народу

Опубликована: Сегодня 13:37



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На записи зритель видит мужчину, чей нелегкий жизненный путь можно отследить по многочисленным татуировкам на его теле и руках. Беляш рассказывает, что давно потерял родителей и сейчас живет на белом свете лишь с женой Аней Казаковой и надеждой на то, что запрет на продажу спиртосодержащих жидкостей рано или поздно отменят.Автор послания уверяет главу государства, что запрет надо было вводить только на «боярышник», от которого погибли около 100 человек в Иркутской области, а остальные спиртосодержащие жидкости не несут никакой опасности в своих «фунфуриках», куда их бережно заливает производитель.«Пожалуйста, сделай чтобы эти «фунфурики» обратно были, я даже могу покреститься», - просит Димка.Взамен благодарный житель Новосибирской области обещает гаранту Конституции, что будет и дальше голосовать за него, а также просит его передать привет председателю правительства России Дмитрию Медведеву.