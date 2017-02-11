Массовый спрос на резиновые лодки ожидают этой весной в магазинах Ижевска

Опубликована: Сегодня 14:31



Олег Богданов. altapress.ru Олег Богданов. altapress.ru

В нерадостных прогнозах на весну коллегу поддержал начальник муниципального управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Попов.«Ижевское водохранилище имеет объем 76 млн кубометров. Сегодня Минприроды сработает, примерно будет у нас резерв 30 млн до отметки 98.00. Сегодня по запасу снега в верховьях находится уже 150 млн кубометров. Вы представляете в одно ведро два ведра влить нельзя, значит лишняя есть вода», - рассказал он.В зоне подтопления могут оказаться 250 домов и 40 организаций в Первомайском и Ленинском районах столицы Удмуртии. Городские власти посоветовали коммерсантам из Ленинского района Ижевска поднять все их товары на высоту не менее 1 метра, а бизнесменам из Первомайского района – минимум на 1,5 метра.