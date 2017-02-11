Массовый спрос на резиновые лодки ожидают этой весной в магазинах Ижевска

Опубликована: Сегодня 14:31

Олег Богданов. altapress.ru
Продавцы резиновых сапог и лодок в Ижевске готовятся к баснословным прибылям этой весной. Как рассказал журналистам информагентства «Сусанин» замначальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты администрации города Антон Колпаков, в зоне подтопления в 2017 году могут оказаться порядка 1,5 ижевчан.

В нерадостных прогнозах на весну коллегу поддержал начальник муниципального управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Попов.
«Ижевское водохранилище имеет объем 76 млн кубометров. Сегодня Минприроды сработает, примерно будет у нас резерв 30 млн до отметки 98.00. Сегодня по запасу снега в верховьях находится уже 150 млн кубометров. Вы представляете в одно ведро два ведра влить нельзя, значит лишняя есть вода», - рассказал он.

В зоне подтопления могут оказаться 250 домов и 40 организаций в Первомайском и Ленинском районах столицы Удмуртии. Городские власти посоветовали коммерсантам из Ленинского района Ижевска поднять все их товары на высоту не менее 1 метра, а бизнесменам из Первомайского района – минимум на 1,5 метра.



Загрузка...
Теги
правительство Можга конкурс прокуратура Голливуд кино траур дороги видео Интернет физкультура семья СКП транспорт религия Россия ДТП Госсовет УР Дмитрий Медведев сельское хозяйство Украина творчество наркотики дети ЖКХ медицина Ува МВД строительство лес пожар Удмуртия природа финансы туризм звезда молодежь выставка Малая Пурга мода депутат СМИ терроризм здоровье Владимир Путин Воткинск свадьба Глазов убийство животные алкоголь штраф Москва погода Сарапул суд МЧС инвалид занятость Ижавто полиция бюджет Новый год/Рождество Ижевск ИжГТУ образование музыка пенсия Игра технологии банк Александр Волков торговля недвижимость школа преступление Завьялово фестиваль армия США ремонт промышленность биатлон долг безопасность праздник ветеран футбол самолет ГИБДД вода бизнес Балезино оружие выборы рейтинг телевидение зоопарк ГЖД хоккей
Все теги
Яндекс.Погода