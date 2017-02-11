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Массовый спрос на резиновые лодки ожидают этой весной в магазинах Ижевска
Опубликована: Сегодня 14:31 Продавцы резиновых сапог и лодок в Ижевске готовятся к баснословным прибылям этой весной. Как рассказал журналистам информагентства «Сусанин» замначальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций управления гражданской защиты администрации города Антон Колпаков, в зоне подтопления в 2017 году могут оказаться порядка 1,5 ижевчан.
В нерадостных прогнозах на весну коллегу поддержал начальник муниципального управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Попов.
«Ижевское водохранилище имеет объем 76 млн кубометров. Сегодня Минприроды сработает, примерно будет у нас резерв 30 млн до отметки 98.00. Сегодня по запасу снега в верховьях находится уже 150 млн кубометров. Вы представляете в одно ведро два ведра влить нельзя, значит лишняя есть вода», - рассказал он.
В зоне подтопления могут оказаться 250 домов и 40 организаций в Первомайском и Ленинском районах столицы Удмуртии. Городские власти посоветовали коммерсантам из Ленинского района Ижевска поднять все их товары на высоту не менее 1 метра, а бизнесменам из Первомайского района – минимум на 1,5 метра.
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