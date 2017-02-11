Молодой человек из Глазова погиб под колесами электропоезда

Опубликована: Сегодня 16:02





20-летний житель Глазова погиб на железной дороге.Приволжское следственное управление на транспорте СК России сообщает, что это произошло 8 февраля 2017 года около 21:30 (по Мск) на 1 165 км «Глазов - Безум» Горьковской железной дороги электропоездом № 6410.Следствие не исключает версию, что молодой человек мог покончить собой. Готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движении поездов и оборудовании их видеорегистраторами.