Молодой человек из Глазова погиб под колесами электропоезда

Опубликована: Сегодня 16:02

20-летний житель Глазова погиб на железной дороге.

Приволжское следственное управление на транспорте СК России сообщает, что это произошло 8 февраля 2017 года около 21:30 (по Мск) на 1 165 км «Глазов - Безум» Горьковской железной дороги электропоездом № 6410.

Следствие не исключает версию, что молодой человек мог покончить собой. Готовится представление в адрес руководства железной дороги о необходимости усиления мер безопасности при движении поездов и оборудовании их видеорегистраторами.
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