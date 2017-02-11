Крупнейшие российские региональные СМИ могут оказаться под контролем иностранных спецслужб

Опубликована: Сегодня 15:21





В российских экспертных кругах полагают, что инструментом иностранных спецслужб может стать крупный российский медиахолдинг «Херст Шкулев Медиа».

У «Херст Шкулев Медиа» - внушительный потенциал. Под брендом существуют несколько электронных СМИ, в том числе проект «РУгион», объединяющий 42 региональных новостных сайта. Вместе городские интернет-порталы объединены в сеть «Херст Шкулев Диджитал Риджинал Нетворк». Также в холдинг входят электронные издания «НГС. Новосибирск» (аудитория до 10 млн посетителей ежемесячно), екатеринбургское «Е1» (до 10 млн) и нижегородский портал nn.ru (до 2 млн посетителей). Все эти сайты периодически публикуют провокационные материалы и особенно активизируются в период предвыборных кампаний.

«Херст Шкулев Медиа» - это дочерняя компания американского издательского треста Херста со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Согласно данным из открытых источников, в медиа-активы корпорации входят 15 ежедневных и 38 еженедельных газет, около 200 журналов, 29 телеканалов. Управляют компанией члены семейства Херстов.

Тех самых Херстов, которых многие считают крупнейшими монополистами мирового рынка СМИ. Напомним, что Херст в 30-х годах 20 века пытался также использовать свои газеты для неприкрытой пропаганды, публикуя статьи Геринга, правой руки Гитлера. Самый популярный в США журнал (Readers Digest) и 19 крупных американских газет тогда безоговорочно поддерживали Гитлера. Все они принадлежали Херсту.

А с августа 2015 года американцы стали контролировать только 20% российской «дочки». Тогда Виктор Шкулев объяснил «Ведомостям» причину реструктуризации требованиями нового закона о СМИ, согласно которому иностранные компании и граждане не могут контролировать более 20% учредителя российских СМИ.

В марте 2016 года Шкулев сообщил о давлении на компанию, из-за того, что у американских партнеров «есть свои определенные цели, связанные с политическими интересами».

При этом, еще два года назад Евгений Ющук, профессор УрГЭУ и эксперт по конкурентной разведке, опубликовал собственное расследование касательно деятельности «Херст Шкулев Медиа» под заголовком «Под Россию заложена медийная бомба».

Ющук, изучив документы, пришел к выводу, что в Россию корпорация Херста зашла через кипрский оффшор «DMC Diversified Media Company», через который и были созданы две группы: «Херст Шкулев Медиа» и «Интермедиа».