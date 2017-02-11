Зеленый паровоз требует заменить посуду на массовом жоре пельменей в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:59

В Ижевске общественная организация «Зеленой паровоз» в своей группе в «ВКонтакте» предложила горожанам прийти на праздник «Всемирный день пельменя» со своей посудой. 

Одноразовые тарелки и стаканчики вредят экологии, утверждают авторы предложения. Участники движения «Зеленый провоз» считают, что посуду из полистирола необходимо беспощадно изымать из обращения, так как при нагревании он выделяет токсические вещества и негативно влияет на организм человека.

На ежегодном фестивале «Всемирный день пельменя», который пройдет 11 февраля на Центральной площади в Ижевске, ижевчане грозятся уничтожить путем поедания рекордное число пельменей и попасть книгу рекордов. 
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