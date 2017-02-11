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Кавбоя с пистолетом из ГИБДД наказали
Опубликована: Сегодня 13:44 В Удмуртии наказан полицейский, направивший пистолет на водителя на трассе Ижевск-Воткинск, — сообщают «Известия Удмуртской Республики».
Водитель вступил с инспектором в перепалку, продолжил игнорировать законные требования сотрудника полиции, попытался совершить иные действия – попытался извлечь что-то из-под сиденья, поэтому сотрудник достал оружие, расценил эти действия, как угрозу жизни. Так считают в республиканском управлении ГИБДД.
При этом водитель, вступивший в перепалку с полицейский, за 2016 год 25 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Так, за несколько минут до инцидента, видеозапись которого попала в социальные сети, он совершил запрещенный маневр за что его и остановил инспектор.
Министр внутренних дел по Удмуртии Александр Первухин отметил, что сотрудник ДПС виноват в том, что поддался на провокацию со стороны водителя. «Сотрудник предупрежден о неполном служебном соответствии, а его руководителю объявлен строгий выговор», — сообщил Александр Сергеевич.
Напомним, после инцидента на трассе, видеозапись которого попала в сеть, следственным отделом Следственного управления СК РФ по Удмуртии была проведена проверка, по результатам которой в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудника полиции было отказано. Инспектор ДПС продолжает нести службу, где на протяжении 20 лет характеризуется положительно.
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