Собака отогрела двухлетнего ребенка, которого мать бросила умирать на морозе

Опубликована: Сегодня 12:31



Фото сайта fotokto.ru Фото сайта fotokto.ru

Мать, бросившая замерзать двухлетнего сына на веранде дома без одежды и еды, будет осуждена по статье "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству" УК РФ сообщает ren.tv.

"Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, в ходе которой выявлены признаки уголовно наказуемого деяния. В январе этого года жительница Локтевского района оставила своего двухлетнего сына в беспомощном состоянии в неотапливаемой веранде дома, без одежды и питания. Малыша своим телом согревала собака - это и спасло ему жизнь", - сообщили представители пресс-службы региональной прокуратуры.

Ребенка, оставленного на морозе, случайно обнаружил посторонний человек. На данный момент малышу оказывается медпомощь. После того, как мальчик был обнаружен, мать ребенка еще 4 дня не появлялась дома.

Следственное управление СК по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.