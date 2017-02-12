Собака отогрела двухлетнего ребенка, которого мать бросила умирать на морозе

Опубликована: Сегодня 12:31

Фото сайта fotokto.ru

Мать, бросившая замерзать двухлетнего сына на веранде дома без одежды и еды, будет осуждена по статье "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству" УК РФ сообщает ren.tv.

"Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, в ходе которой выявлены признаки уголовно наказуемого деяния. В январе этого года жительница Локтевского района оставила своего двухлетнего сына в беспомощном состоянии в неотапливаемой веранде дома, без одежды и питания. Малыша своим телом согревала собака - это и спасло ему жизнь", - сообщили представители пресс-службы региональной прокуратуры.

Ребенка, оставленного на морозе, случайно обнаружил посторонний человек. На данный момент малышу оказывается медпомощь. После того, как мальчик был обнаружен, мать ребенка еще 4 дня не появлялась дома.

Следственное управление СК по Алтайскому краю проводит доследственную проверку.



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