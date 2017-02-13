Зенит проиграл Камазу в ходе предсезонного футбольного турнира

Опубликована: Сегодня 08:53





Единственный мяч был забит с 11-метровой отметки. И оказался он в воротах ижевчан после удара хавбека хозяев Давида Хубаева. Поединок завершился в пользу клуба из Татарстан.В предсезонном турнире, который проходит в Казани, помимо «Зенита» участвуют «КамаАЗ» (Набережные Челны), «Волга» (Ульяновск), дубль футбольного клуба «Уфа», пензенский «Зенит» и дублеры екатеринбургского «Урала».