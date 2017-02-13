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Зенит проиграл Камазу в ходе предсезонного футбольного турнира
Опубликована: Сегодня 08:53 Футболисты ижевского «Зенита» проиграли первом матче предсезонного турнира «КАМАЗу» из Набережных Челнов со счетом 1:0, сообщает информагенство СУСАНИН.
Единственный мяч был забит с 11-метровой отметки. И оказался он в воротах ижевчан после удара хавбека хозяев Давида Хубаева. Поединок завершился в пользу клуба из Татарстан.
В предсезонном турнире, который проходит в Казани, помимо «Зенита» участвуют «КамаАЗ» (Набережные Челны), «Волга» (Ульяновск), дубль футбольного клуба «Уфа», пензенский «Зенит» и дублеры екатеринбургского «Урала».
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