Зенит проиграл Камазу в ходе предсезонного футбольного турнира

Опубликована: Сегодня 08:53

Футболисты ижевского «Зенита» проиграли первом матче предсезонного турнира «КАМАЗу» из Набережных Челнов со счетом 1:0, сообщает информагенство СУСАНИН.

Единственный мяч был забит с 11-метровой отметки. И оказался он в воротах ижевчан после удара хавбека хозяев Давида Хубаева. Поединок завершился в пользу клуба из Татарстан.

В предсезонном турнире, который проходит в Казани, помимо «Зенита» участвуют «КамаАЗ» (Набережные Челны), «Волга» (Ульяновск), дубль футбольного клуба «Уфа», пензенский «Зенит» и дублеры екатеринбургского «Урала».



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