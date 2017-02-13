В Удмуртии у деревни Яголуд сгорел рейсовый автобус

Опубликована: Сегодня 09:34

10 февраля в Вавожском районе Удмуртии сгорел рейсовый автобус. Инцидент произошел рядом с деревней Яголуд.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии сообщила, что звонок о загорании моторного отсека рейсового автобуса поступил от очевидца в 18:50.

Пожар тушили две единицы техники и пять сотрудников МЧС. Потушить автобус удалось к 19:15.