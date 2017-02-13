Управляющую компанию «Жилфонд» оштрафовали на 40 тысяч рублей в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:59

Ижевскую управляющую компанию «Жилфонд» оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение правил ремонта и содержания жилых домов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Управляющие из «Жилфонда» не подготовили дом № 87 на улице Красногеройской к отопительному сезону. Поэтому многоквартирный дом не получил вовремя паспорт готовности. 

Прокуратура возбудила административные дела в отношении директора управляющей компании и юридического лица «Жилфонд» за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов. Эта ситуация могла стать причиной возникновения чрезвычайной ситуации во время отопительного периода. Управляющую компанию и виновных привлекли к ответственности.



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