"Грев" не прошел: одинокие уголовники в Сарапуле не позвонят на волю

Опубликована: Сегодня 10:38





Пресс-служба УФСИН по Удмуртии сообщила о задержании большого друга осужденных: «Известно, что молодого человека обнаружил оператор поста видеонаблюдения. Мужчина пытался скрыться, но был задержан сотрудником учреждения.»Метателем телефонов оказался бывший осужденный, который освободился из колонии в октябре 2016 года, и, видимо, затосковав по нарам, он решил перебросить в зону телефоны. В свертке находились два сотовых телефона и зарядные устройства к ним. Похоже у преступника на территории колонии осталось более одного приятеля. Правда сим-карта была одна. Похоже, что настоящим другом он, все же, считает кого-то одного.Материалы об административном правонарушении направили в суд Сарапула, который может оштрафовать правонарушителя на сумму от 3 до 5 тысяч согласно статье 19.12 КоАП России. Сотрудники УФСИН отметили, что в январе 2017 года зафиксировали пять случаев перебросов сотовых телефонов.