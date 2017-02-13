На Алтае снимут фильм о родившемся там конструкторе из Ижевска Михаиле Калашникове

Опубликована: Сегодня 11:13





Фильм о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове снимут в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении по культуре и архивному делу. Дело в том, что конструктор родился в 1919 году в селе Курья Алтайской губернии.

"Фильм должен выйти на телеэкраны в 2019 году, в этот год Калашникову исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Сейчас определяется режиссер проекта. Съемки будут на Алтае и, возможно, Ижевске", - пояснили сайту FlashSiberia в правительстве региона.

В Алтайском крае создана рабочая группа по организации и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. К 2019 году в регионе появится спортивно-стрелковый комплекс имени легендарного оружейника, одной из школ Алтая присвоят имя Калашникова. Власти также намерены организовать выставку санкт-петербургского Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Мемориальном музее Михаила Калашникова в селе Курья.

Михаил Калашников Является создателем автомата АК, АКМ, АК74, ручных пулеметов РПК и РПКС.