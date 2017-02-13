На Алтае снимут фильм о родившемся там конструкторе из Ижевска Михаиле Калашникове

Опубликована: Сегодня 11:13

Фильм о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове снимут в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении по культуре и архивному делу. Дело в том, что конструктор родился в 1919 году в селе Курья Алтайской губернии. 

"Фильм должен выйти на телеэкраны в 2019 году, в этот год Калашникову исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Сейчас определяется режиссер проекта. Съемки будут на Алтае и, возможно, Ижевске", - пояснили сайту FlashSiberia в правительстве региона.

В Алтайском крае создана рабочая группа по организации и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова. К 2019 году в регионе появится спортивно-стрелковый комплекс имени легендарного оружейника, одной из школ Алтая присвоят имя Калашникова. Власти также намерены организовать выставку санкт-петербургского Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Мемориальном музее Михаила Калашникова в селе Курья. 

Михаил Калашников Является создателем автомата АК, АКМ, АК74, ручных пулеметов РПК и РПКС.



Загрузка...
Теги
физкультура природа дороги зоопарк недвижимость депутат туризм выставка ЖКХ бюджет промышленность Завьялово МВД конкурс СКП школа Ува правительство полиция творчество здоровье транспорт сельское хозяйство Россия долг религия СМИ финансы Госсовет УР Дмитрий Медведев Владимир Путин Балезино Глазов Удмуртия строительство занятость праздник безопасность кино убийство суд звезда животные ИжГТУ Можга Сарапул свадьба штраф Малая Пурга пенсия ГИБДД рейтинг инвалид наркотики Интернет банк семья хоккей США Москва Ижевск футбол музыка Голливуд мода ДТП терроризм образование преступление ГЖД МЧС Новый год/Рождество выборы траур дети Воткинск Украина оружие фестиваль вода пожар ремонт бизнес самолет телевидение видео ветеран армия молодежь технологии Игра лес Александр Волков погода торговля алкоголь биатлон Ижавто медицина прокуратура
Все теги
Яндекс.Погода