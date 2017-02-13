Итоговое сочинение в Ижевске 3 мая 2016 года перепишут 16 школяров

Опубликована: Сегодня 12:03

В Ижевске 16 выпускников школ не смогли справиться с итоговым сочинением, которое они писали 7 декабря. 

Все эти школьники написали работу ещё раз 1 февраля и все справились.

ИА «Удмуртия» получило комментарий на главного специалиста-эксперта отдела содержания развития общего, дошкольного и специального образования Управления образования администрации Ижевска Светлану Михайлову, которая рассказала следующее: «У нас еще выпускники текущего года, которые не сдавали по уважительной причине 7 декабря, там 2 ученика не справились. Они будут сдавать 3 мая.» 





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