Итоговое сочинение в Ижевске 3 мая 2016 года перепишут 16 школяров

Опубликована: Сегодня 12:03





В Ижевске 16 выпускников школ не смогли справиться с итоговым сочинением, которое они писали 7 декабря.

Все эти школьники написали работу ещё раз 1 февраля и все справились.

ИА «Удмуртия» получило комментарий на главного специалиста-эксперта отдела содержания развития общего, дошкольного и специального образования Управления образования администрации Ижевска Светлану Михайлову, которая рассказала следующее: «У нас еще выпускники текущего года, которые не сдавали по уважительной причине 7 декабря, там 2 ученика не справились. Они будут сдавать 3 мая.»



