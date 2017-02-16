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Гигантская картина о хоккее оказалась написана валенками по снегу пруда Ижевска
Опубликована: 13 Февраля 2017 г. 12:49 Дворник из Ижевска Семен Бухарин нарисовал очередную картину, сообщает информагентство СУСАНИН.
На этот раз уличный художник работал на берегу городского пруда. где изобразил логотип Ижевской хоккейной лиги на валенках. На снегу появилось изображение валенок и скрещенных клюшек.
«Работа кисти Семена Бухарина, эта фотография плод коллективного труда, спасибо пацанам за поддержку, а особенно Андрею Ракову», - написал один из очевидцев процесса написания картины на снегу в своем Фейсбуке Дмитрий Бармин.
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