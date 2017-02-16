Опубликована: 13 Февраля 2017 г. 13:32





21 февраля Ижевске в откроется Школа межэтнической журналистики «Опыт освещения межнациональных отношений». разработанная Гильдией межэтнической журналистики России.

Студенты-журналисты и молодые специалисты познакомятся с этнокультурным многообразием России, особенностями освещения межнациональных отношений в СМИ, получат представление об этике этно-журналиста, посетят мероприятия и национальные праздники. Также у них будет возможность опубликовать свои материалы на страницах региональных и федеральных интернет-порталов.

В июле 2017 года лучшие выпускники примут участие в выездной отчетной конференции, которая пройдёт в Москве и учебном пресс-туре в одном из регионов России.

После 3 месяцев обучения студенты получат сертификаты. Занятия будут проводиться раз в неделю в вечернее время в УдГУ. Обучение бесплатное. Зачисление по результатам собеседования.

Занятия будут проходить по единой образовательной программе в 23 городах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Барнауле, Волгограде, Воронеже, Ижевске, Иркутске, Йошкар-Оле, Калининграде, Красноярске, Махачкале, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пскове, Самаре, Саранске, Сыктывкаре, Томске, Чебоксарах, Улан-Уде, Элисте и Якутске.

Константин Ижболдин, руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики, лично принимает заявки желающих принять участие в обучении по электронной почте izhboldin74@mail.ru