Священник сбил другого батюшку своим Toyota Land Сruiser во Владимире

Опубликована: 13 Февраля 2017 г. 14:31

Во Владимире произошло ДТП в ходе которого один священник сбил внедорожником другого, пытавшегося перейти дорогу. Об этом сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла 11 февраля около 7.30 между улицами Содышкой и Гастелло. Toyota Land Сruiser, за рулем которого якобы находился священник, наехал на другого батюшку, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. При этом на данном участке дороги максимальная скорость ограничена 40 км/ч, сообщает ГАЗЕТА.

Информацию об инциденте интернет-изданию «Молва 33» подтвердили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. Пострадавший священнослужитель в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию.



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