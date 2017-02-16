Полицейские Сарапула взяли обокравшего церковь рецидевиста

Опубликована: 13 Февраля 2017 г. 15:23





Полиция Сарапула расскрыла ограбление: неизвестные похитили цепочки, браслеты и нательные крестики на сумму почти 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Следователи установили, что вор пробрался через окно здания. Подозреваемым оказался 22-летний житель города Сарапула, ранее судимый за совершение кражи.

Похищенное имущество у него изъято. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания и скоро предстанет перед судом.