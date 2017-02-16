Приставы предупреждают о рассылке мошенниками СМС-сообщений от их имени

Опубликована: 13 Февраля 2017 г. 16:07

Злоумышленники присылают ижевчанам письма с вирусом, представляясь службой судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП ПО Удмуртии.

Приставы пишут: "Гражданам поступают письма следующего содержания: Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика."

Служба судебных приставов напоминает, что не занимается рассылкой писем по электронной почте и СМС. а сообщения приходят к гражданам ввиде автоматического обзвона.

Всю информацию о наличии задолженности любой желающий может узнать на официальном интернет-сайте Управления http://r18.fssprus.ru/ в разделе «Узнайте о своих долгах».