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В Ижевске перевернувшийся автомобиль задел пешехода
Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 08:55 Автомобиль «Шевроле Спарк» наехал на бордюр и опрокинулся на улице Пушкинской в Ижевске сообщает информагентство «Сусанин».
По словам руководитель 1 отдела республиканского управления ГИБДД Вениамина Вычужанина, ДТП произошло в 07:10 в среду, 15 февраля.
36-летняя женщина за рулем не справилась с управлением и автомобиль наехал на бордюр, после чего опрокинулся. В момент аварии машина задела пешехода на тротуаре. Ижевчанка, которую сбила перевернувшаяся иномарка, доставлена в больницу.
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