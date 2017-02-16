В Ижевске перевернувшийся автомобиль задел пешехода

Опубликована: 15 Февраля 2017 г. 08:55

Автомобиль «Шевроле Спарк» наехал на бордюр и опрокинулся на улице Пушкинской в Ижевске сообщает информагентство «Сусанин».

По словам руководитель 1 отдела республиканского управления ГИБДД Вениамина Вычужанина, ДТП произошло в 07:10 в среду, 15 февраля.

36-летняя женщина за рулем не справилась с управлением и автомобиль наехал на бордюр, после чего опрокинулся. В момент аварии машина задела пешехода на тротуаре. Ижевчанка, которую сбила перевернувшаяся иномарка, доставлена в больницу.
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